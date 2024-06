Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern steigt auf vier

Augsburg: Die Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern ist auf vier gestiegen. Die Leiche einer 79-jährigen Frau wurde im Mindelkanal in Schwaben entdeckt. Sie galt seit Sonntag als vermisst. Zuletzt war sie auf dem Fahrrad an der Mindel gesehen worden. Noch immer vermisst wird ein Feuerwehrmann aus Schwaben. Der 22-Jährige war bei einem Einsatz am Sonntag in Offingen mit seinem Boot gekentert. Die Hochwasserlage in Bayern ist vor allem entlang der Donau weiter angespannt. Die Pegel sinken nur sehr langsam, teilweise lediglich ein oder zwei Zentimeter über mehrere Stunden. In Regensburg sorgen sich die Behörden, dass die durchweichten Böden nachgeben könnten und Schutzwände kollabieren. In Passau stehen noch Häuser im Uferbereich unter Wasser. Morgen soll aber an den Schulen in der Altstadt wieder regulärer Unterricht stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 18:00 Uhr