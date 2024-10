Wilderei gefährdet zunehmend seltene Sumatra Tiger

Medan: Die vom Aussterben bedrohten Sumatra-Tiger sind zunehmend durch Wilderei gefährdet. Eine Untersuchung über mehrere Jahre mit Kamerafallen hat ergeben, dass die elf identifizierten Tiere überwiegend Männchen waren und keine Jungtiere. Dieses Geschlechterverhältnis weise auf Wilderei hin, erklärten die Forscher in einem Bericht für das Fachmagazin Scientific Reports. Bis zu 70 Prozent der verbliebenen Raubkatzen leben in ungeschützten Gebieten. Sie werden unter anderem für ihre Felle, Knochen, Krallen und Zähne gewildert. Schätzungen zufolge gibt es von den Sumatra-Tigern nur noch etwa 400 Exemplare in freier Wildbahn.

