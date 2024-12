USA gehen von hohen nordkoreanischen Verlusten aus

Washington: Die auf Seiten Russlands kämpfenden nordkoreanischen Soldaten haben nach Schätzungen der US-Regierung bei Gefechten mit der ukrainischen Armee bereits hohe Verluste erlitten. Ein US-Militärverantwortlicher sprach am Dienstag in Washington von mehreren hundert Opfern in der russischen Grenzregion Kursk. Die von ihm genannte Zahl bezog sich auf tote oder verletzte Soldaten. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

