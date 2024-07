US-Armee erhöht Sicherheitsvorkehrungen in Europa

Washington: Die US-Armee hat ihre Sicherheitsvorkehrungen an mehreren Einrichtungen in Europa erhöht. Das berichten mehrere US-Sender und berufen sich dabei auf Regierungsvertreter. Demnach hat das Pentagon die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Das geschieht in der Regel, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit terroristischen Angriffen auf US-Militäreinrichtungen zu rechnen ist. Betroffen sind nach Informationen des BR auch die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels. Die US-Garnison in Bayern weist ihre Angehörigen in Sozialen Medien auf Einschränkungen hin: So sind etwa Zugänge zu den Truppenübungsplätzen in der Oberpfalz geschlossen. Außerdem sei mit zusätzlichen Kontrollen zu rechnen - mehrere Einrichtungen wie Restaurants sind geschlossen.

