Söder stellt Hilfen für Autoindustrie in Aussicht

München: Angesichts der Krise in der Automobilwirtschaft fordert Bayerns Ministerpräsident mehr Tempo, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Nach einem Treffen mit Vertretern der Wirtschaft, der Zulieferer und Gewerkschaften sagte Söder, die Strategie müsse sein, den Wettbewerb anzunehmen. Man könne nicht darauf hoffen, dass sich die Märkte nach Deutschland richteten. Die Weichen dafür müssen nach seinen Worten in Bayern, in Berlin und in Brüssel gestellt werden. Ohne Industrie gebe es keinen Wohlstand, sagte Söder, und ohne Wohlstand wackele irgendwann auch die Demokratie. Söder stellte weitere Hilfen zur Technologieförderung in Aussicht. Gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hatte Söder zu dem heutigen, zweistündigen Treffen nach München geladen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 13:45 Uhr