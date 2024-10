Scholz würdigt Friedliche Revolution vor 35 Jahren

Leipzig: Mit einem Festakt ist an die friedliche Revolution in der DDR vor 35 Jahren erinnert worden. Bundeskanzler Scholz lobte in seiner Rede den Mut der Demonstranten. Am 9. Oktober 1989 hätten sie die Welt verändert. Es sei ein Hohn, wenn der "Wir sind das Volk"-Ruf von damals heute von Populisten und Extremisten missbraucht werde. Zugleich räumte Scholz ein, dass nach der Wende viele Fehler gemacht wurden. Ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger hätten damals die westdeutsche Ignoranz zu spüren bekommen - dieser Mangel an Respekt habe Narben hinterlassen. Dennoch gelte, so der Kanzler weiter: "Wir sind ein Volk - trotz aller Schwierigkeiten". - Vor 35 Jahren hatten in Leipzig rund 70.000 Menschen für Demokratie und Freiheit demonstriert. Der Massenprotest gilt als Wegbereiter für den Mauerfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 18:00 Uhr