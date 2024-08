Schleuserkriminalität ist 2023 deutlich gestiegen

Berlin: In Deutschland gibt es immer mehr Schleuserkriminalität. Die Polizei hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr offiziell fast 8.000 Fälle registriert. Das ist laut Bundeskriminalamt ein Plus von gut 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Verdächtigen waren demnach syrische, deutsche und türkische und ukrainische Staatsangehörige. Es sei besorgniserregend, so die Ermittler, dass die Menschen immer häufiger in Behältnissen transportiert würden, die eine Gefahr für Leib und Leben bedeuteten. Insgesamt nahm die unerlaubte Migration nach Deutschland deutlich zu: Im vergangenen Jahr zählte die Polizei mehr als 266.000 Fälle - das ist ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 20:00 Uhr