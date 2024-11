Präsidentin Sandu fürchtet Stimmenkauf in Moldau

Chisinau: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau hat Staatschefin Sandu vor Stimmenkauf und Betrug gewarnt. Diebe wollten die Stimmen und das Land kaufen, aber die Kraft des Volkes sei unendlich viel stärker als alle ihre Machenschaften, sagte die 52-Jährige bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt. Sandu gilt als pro-europäische Politikerin und hofft auf eine zweite Amtszeit. Die Menschen in Moldau entscheiden zwischen ihr und dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Stoianoglo. Er tritt für die russlandfreundliche Partei der Sozialisten an. Die Wahl gilt deshalb als Richtungswahl. Am Nachmittag hatten bereits rund 43 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Experten rechnen mit einem knappen Ergebnis. Moldau ist EU-Beitrittskandidat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 17:30 Uhr