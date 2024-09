Polen erinnert an deutschen Überfall vor 85 Jahren

Warschau: In Polen wird heute an die Opfer des deutschen Angriffs vor 85 Jahren und den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ministerpräsident Tusk sagte bei einer Gedenkfeier auf der Westerplatte bei Danzig, ebenso wichtig wie das Gedenken sei es, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Mit Blick auf die Ukraine nannte er dabei die Bereitschaft zur Verteidigung gegen neue Aggression. Auch Präsident Duda zog in seiner Rede in der Kleinstadt Wielun Parallelen zwischen dem deutschen Überfall auf Polen 1939 und dem russischen Angriff auf die Ukraine vor zwei Jahren. Damals sei die Hilfe für Polen Jahre zu spät gekommen - heute dürfe sich dieser Fehler bei der Ukraine nicht wiederholen.

