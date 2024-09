Kommunen fordern mehr Geld für Hochwasserschutz

Berlin: Angesichts der dramatischen Lage in den Nachbarländern fordern die Kommunen in Deutschland mehr finanzielle Unterstützung beim Hochwasserschutz. Vom Städte- und Gemeindebund hieß es, einmal mehr werde deutlich, dass dem vorbeugenden Hochwasserschutz weiterhin hohe Priorität eingeräumt werden müsse. Der Aufwand für technische Schutzmaßnahmen wie beispielsweise Spundwände oder Regenrückhaltebecken zahle sich aus, so Verbandspräsident Berghegger in der Rheinischen Post.

