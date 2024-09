Hochwasser in Bayern trifft vorallem den Südosten

Passau: Auch in Bayern bleibt die Hochwasserlage insbesondere im Südosten weiter angespannt. In Passau, wo die Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, wird der Scheitel der Pegel heute früh erwartet. Bereits gestern waren dort Teile der Altstadt vorsorglich gesperrt und Sandsäcke entlang der Ufer aufgestapelt worden. Nach den starken Niederschlägen am Alpenrand ist es dort verhältnismäßig ruhig. Laut der Polizei in Rosenheim traten nur vereinzelt Bäche über die Ufer getreten, nur wenige Straßen wurden überschwemmt. - Für den heutigen Sonntag erwarten Meteorologen gegen Mittag weitere anhaltende Regenfälle im Osten Bayerns sowie in Sachsen und Brandenburg, weshalb erneut mit Überschwemmungen gerechnet werden müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 06:00 Uhr