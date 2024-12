Herrmann: Niemand will sofort nach Syrien abschieben

München: In der Debatte über die Rückkehr von Syrern in ihr Heimatland mahnt der bayerische Innenminister Herrmann zur Zurückhaltung. Für eine Lagebeurteilung sei es wenige Tage nach dem Sieg der Islamisten noch zu früh, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Niemand habe gesagt, dass morgen mit Abschiebungen begonnen werden sollte. Herrmann sprach sich dafür aus, jenen eine finanzielle Unterstützung zu geben, die nach Syrien zurückkehren wollen, wenn sich dort die Lage stabilisiert. Auf der anderen Seite seien eine ganze Reihe der Geflüchteten in Deutschland inzwischen "bestens integriert" und würden an ihrem Arbeitsplatz "dringend gebraucht", so Herrmann. Der CDU-Politiker Spahn hatte gestern Anreize zur freiwilligen Rückkehr nach Syrien angeregt, wie etwa 1.000 Euro Startgeld. SPD-Fraktionsvize Wiese kritisierte die Überlegungen als "unanständig".

