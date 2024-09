Habeck warnt vor Zunahme extremer Wetterereignisse

Berlin: Angesichts der Überflutungen hat Vizekanzler Habeck vor einer Zunahme solcher extremen Wetterereignisse gewarnt. Habeck wies in den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf immer häufigere Hochwasser hin, wie die Katastrophe im Ahrtal oder die Überschwemmungen dieses Jahr in Bayern. Der Grünen-Politiker mahnte zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. - In Bayern erwarten die Behörden an einigen Flüssen, wie der Donau bei Passau, wieder steigende Pegelstände. Ein Hochwasser wie im Juni sei aber nicht zu befürchten. Es wird damit gerechnet, dass erneut Keller und Unterführungen volllaufen und Straßen überflutet werden.

