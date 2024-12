Frankreich übt heftige Kritik an Mercosur-Abkommen

Brüssel: Frankreich übt hefitge Kritk am Freihandelsabkommen, das die EU-Kommission heute mit den Mercosur-Staaten abgeschlossen hat. Der Vertrag sei in seiner jetzigen Form inakzeptabel, hieß es aus dem Elysée-Palast - das Abkommen sei nicht das Ende der Geschichte. Das Land fürchtet offebar um Nachteile für Landwirte durch die Konkurrenz mit billigen südamerikanischen Fleischimporten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte am Abend ihre Reise zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris ab. Sie hatte das Mercosur-Abkommen als einen historischen Meilenstein bezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 23:00 Uhr