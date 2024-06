Experten sehen ausgelagerte Asylverfahren kritisch

Berlin: Experten sehen ausgelagerte Asylverfahren in Staaten wie Ruanda kritisch. Das berichten SZ, NDR und WDR. Die Bundesregierung soll diese Woche einen Prüfungsbericht dazu vorlegen. Einschätzungen von Experten wurden ausgewertet und zeigen ein einheitliches Bild: An Modellen wie in Großbritannien oder Italien bestehe großer Zweifel. Hauptgründe seien juristische Bedenken, Fragen von Kosten und Nutzen und auch ethische, menschenrechtliche und politische Folgen.

