EU und USA sind offenbar zu mehr Klimahilfen bereit

Baku: Die EU und die USA sind offenbar bereit, ihr Angebot für Klimahilfen an ärmere Staaten aufzubessern. Aus Delegierten-Kreisen heißt es, mittlerweile sei von jährlich 300 Milliarden Dollar bis 2035 die Rede. In einem Beschluss-Entwurf gestern hatte das Angebot noch bei 250 Milliarden Dollar gelegen. Bestätigt sind die Berichte bisher aber nicht. Der Gipfel in Aserbaidschan hätte eigentlich schon gestern zu Ende gehen sollen, wurde aber mangels Einigung fortgesetzt. Angesichts der stockenden Verhandlungen haben mehr als 300 Nichtregierungs-Organisationen mittlerweile dazu aufgerufen, die Konferenz zu verlassen. Keine Vereinbarung in Baku sei besser als eine schlechte Vereinbarung, heißt es in dem Appell.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 10:00 Uhr