DIHK fordert "Sofortsignale" für deutsche Wirtschaft

Berlin: Die Industrie- und Handelskammer dringt auf bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland. Ihr Präsident Adrian sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es brauche jetzt drei - so wörtlich - "Sofortsignale". Adrian forderte, dass die Belastungen im Energiebereich abgebaut werden. So dürfe etwa das Gebäude-Energie-Gesetz so nicht bleiben. Außerdem müssten die Netzentgelte sinken, etwa durch frei werdende Mittel aus dem Klima- und Technologiefonds. Darüber hinaus setzt die Industrie- und Handelskammer auf einfachere Genehmigungsverfahren und stärkere Anreize für private Investitionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 02:00 Uhr