Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte 26 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet sonnig, im Verlauf des Tages in Schwaben und am westlichen Alpenrand Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 26 und 33 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, vereinzelt Regen. Nächtliche Tiefswerte um 16 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen Sonne und Wolken, und nur ganz vereinzelt Schauer. Am Wochenende überwiegend sonniges Wetter, Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 12:00 Uhr