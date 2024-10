Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt oder trüb

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt oder trüb, nur in höheren Lagen sind längere sonnige Abschnitte möglich. Am Abend am westlichen Alpenrand vereinzelt Regen. Höchsttemperaturen 11 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag nach örtlichem Nebel überwiegend sonnig, am Freitag freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 14 bis 24 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 12 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 06:00 Uhr