Das Wetter in Bayern: überwiegend neblig, in höheren Lagen sonnig, Höchstwerte zwischen 6 und 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen kann es den ganzen Tag neblig bleiben. In höheren Lagen wird es später freundlicher und in den Bergen scheint die Sonne. Im Nebel steigen die Temperaturen stellenweise nicht über 6 Grad, bei Sonnenschein kann es bis zu 15 Grad warm werden. In der nebligen Nacht liegen die Tiefstwerte um 5 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 11:15 Uhr