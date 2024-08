Buschmann will breite Diskussion über Ausweisung

Berlin: In der Debatte über Konsequenzen aus dem Messeranschlag von Solingen hat Bundesjustizminister Buschmann betont, dass man nun genau auf den konkreten Fall schauen müsse. Einige Fragen seien noch offen, so Buschmann im ARD-Morgenmagazin. Zum Beispiel, ob der Täter von Solingen den Auftrag zu dem Anschlag erhalten habe oder ob er im Netz radikalisiert wurde. Buschmann unterstrich, klar sei derzeit jedoch, dass der Täter eigentlich hätte ausgewiesen werden müssen. Das sei bei zehntausenden anderer Menschen in Deutschland so, darüber müsse nun diskutiert werden. Am Vormittag haben Bundeskanzler Scholz und CDU-Chef Merz über mögliche Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen gesprochen. Eine öffentliche Stellungnahme über den Verlauf gab es bislang nicht.

