Bundesnetzagentur ruft zu Sparsamkeit beim Gas auf

Berlin: Die Bundesnetzagentur hat angesichts des weiter andauernden Krieges in der Ukraine zu Sparsamkeit beim Gasverbrauch aufgerufen. Präsident Müller sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Bundesregierung sei immer noch in Alarmstufe. Laut dem Chef der Bundesnetzagentur könnte der ukrainische Vorstoß auf russisches Gebiet zur Verschärfung der Versorgungslage beitragen. Nicht die Erdgasinfrastruktur an sich sei umkämpft, so Müller, aber das Gebiet rund um diese Infrastruktur sei auf beiden Seiten ein Kriegsgebiet. Derzeit sind die Gasspeicher in Deutschland zu über 93 Prozent gefüllt, die Bunddesnetzagentur sei derzeit nicht übermäßig besorgt. Aber, so Müller, es gelte weiter der Appell, vorsichtig mit Gas umzugehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 04:00 Uhr