Bayern verzeichnet bisher heißesten Tag des Jahres

München: Bayern hat heute den bislang heißesten Tag des Jahres verzeichnet. In Kitzingen in Unterfranken wurden vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes zufolge 36,1 Grad gemessen. Im mittelfränkischen Möhrendorf hatte es 35,7 Grad, in Regensburg 35,6 Grad, in Bamberg und Amberg 35,2 Grad, in Kahl am Main 34,6 Grad, im niederbayerischen Aldersbach 34,1 Grad und in Ingolstadt 33,8 Grad. Am heißesten war es deutschlandweit heute im im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 36,5 Grad, der bundesweit bisher höchste Wert in diesem Jahr. Das Bayerische Rote Kreuz rief die Bürgerinnen und Bürgern zu Vorsicht auf, auch in den kommenden Tagen, die ähnlich warm werden dürften. Bei Anzeichen für einen Hitzschlag oder eine Hitzeerschöpfung solle der Notruf 112 gewählt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 23:00 Uhr