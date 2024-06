Bahnverkehr durch Hochwasser weiter beeinträchtigt

Das Hochwasser hat auch zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Im Fernverkehr fallen unter anderem die Verbindungen zwischen München und Berlin - sowie nach Stuttgart und Zürich aus. Auch der Regionalverkehr in Bayern ist betroffen; so fahren von Kempten keine Züge mehre Richtung Immenstadt und Memmingen, sowie zwischen Memmingen und Mindelheim. In Oberbayern stoppte die Bahn wegen des Hochwassers den Zugverkehr zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen sowie zwischen Tutzing und Weilheim. Die Strecke der S7 zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth südlich von München ist nach einem Hangrutsch gesperrt. Laut S-Bahn soll die Sperrung voraussichtlich bis morgen andauern. - Die Bahn bittet Fahrgäste auf Reisen in die Hochwassergebiete zu verzichten und sich vor Fahrtantritt über die jeweiligen Zugverbindungen zu informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 12:00 Uhr