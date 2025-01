Auch Sinner steht im Halbfinale der Australian Open

Melbourne Bei den Australian Open stehen nun beide Halbfinalpaarungen fest. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat sich im Viertelfinale gegen den Lokalmatador Alex de Minaur klar in drei Sätzen durchgesetzt. Sinner spielt damit in der Vorschlussrunde gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. Das zweite Halbfinale bestreiten Alexander Zverev und Novak Djokovic. Auch das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Melbourne im Halbfinale.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 13:00 Uhr