Angreifer von Aschaffenburg wird in Psychatrie eingewiesen

Aschaffenburg: Nach dem Messerangriff mit zwei Toten wird der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat die Ermittlungsrichterin angeordnet. Der ausreisepflichtige Afghane war nach Angaben des Amtsgerichts mehrfach in psychiatrischer Behandlung. Im Dezember wurde demnach die Betreuung des 28-Jährigen angeordnet. Er ist laut Gericht aber nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen; weitere Kontaktaufnahmeversuche seien erfolglos gewesen. - Während die Ermittlungen andauern, trauert Aschaffenburg um den zweijährigen Jungen und den 41-jährigen Mann, der helfen wollten. Am Abend kamen rund 1000 Menschen zu einer stillen Gedenkfeier in der Nähe des Tatorts. Am Sonntag ist in der Stiftskirche in Aschaffenburg eine Trauerfeier geplant.

