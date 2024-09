Jackson 5: Tito Jackson ist tot

Tito Jackson, Mitglied der Popgruppe Jackson 5 und Bruder von Michael Jackson, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das teilten seine Söhne TJ, Taj und Taryll, ebenfalls Musiker, am Sonntagabend mit. Tito war das dritte von neun Jackson-Geschwistern, zu denen neben Michael auch Janet gehört.

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt", schrieben die Söhne. "Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um jeden und sein Wohlergehen kümmerte." Die Jackson 5 bestanden aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael. Die Band, die 1997 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, hatte in den 70er Jahren mehrere Charthits, darunter "ABC", "I Want You Back" und "I'll Be There".

Die Band trat erst in München auf

Der am 15. Oktober 1953 geborene Toriano Adaryll "Tito" Jackson blieb als Backgroundsänger und Gitarrist eher im Hintergrund. Seine Brüder starteten Solokarrieren, darunter auch Michael, der zu einem der bekanntesten Musiker der Welt wurde. Er starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren.

Tage vor seinem Tod postete Tito Jackson auf seiner Facebook-Seite eine Nachricht aus München, wo er mit seinen Brüdern eine Gedenkstätte für Michael Jackson besuchte. Die Band spielte hier am 10. September ihr einziges Deutschlandkonzert. "Vor unserer Show in München haben meine Brüder Jackie, Marlon und ich die wunderschöne Gedenkstätte für unseren geliebten Bruder Michael Jackson besucht", schrieb er. "Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Vermächtnis ehrt."