Sportlegende Bernhard Langer will Jugend für Golf begeistern

Am Tag an dem die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt, fliegen in Burgwalden bei Augsburg die Golfbälle. Nach jahrelanger Pause veranstaltet der Golfclub Augsburg erstmals wieder die "Bernhard Langer Youth Trophy". Bis Sonntag treffen sich in dem kleinen Ort südlich von Augsburg die 70 besten Nachwuchsgolferinnen und -golfer Europas der Altersklassen bis 16, 18 und 21 Jahre.

Langer wirbt für Erfolg im Golf, und für Spaß

Schirmherr ist Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer, der wegen der zeitgleich stattfindenden US Open zwar nicht dabei sein kann aber den Jugendlichen viel Erfolg wünscht: "Ihr könntet in die Fußstapfen von Rory McIlroy und anderen internationalen Topspielern treten. Rory war damals in Burgwalden mit dabei. Aber denkt daran, dass es im Golf nicht nur um den Sieg geht, sondern auch darum, sich im Spiel zu verbessern und die Freude am Spiel zu genießen." Der Nordire Rory McIlroy war lange Jahre die Nummer eins und ist momentan die Nummer drei der Golf-Weltrangliste.

Publikum kann beste Nachwuchs-Golfer aus der Nähe beobachten

Gespielt wird in Burgwalden über drei Runden und insgesamt 54 Löcher. Der Eintritt an allen Turniertagen ist frei. Am Wochenende ist der erste Abschlag schon um 9 Uhr.

Der Golfclub Augsburg gehört zu den "Leading Golf Courses of Germany", also zu den besten und renommiertesten Plätzen des Landes. Bernhard Langer stammt aus dem nahe gelegenen Anhausen und hatte seine Weltkarriere einst als Caddy und Balljunge in Burgwalden gestartet. Er wird vom 3. bis 7. Juli bei den BMW International Open in Eichenried vor den Toren Münchens abschlagen.

Im Frühjahr hatte der mittlerweile 66-Jährige lange mit den Folgen eines Achillessehnenrisses zu kämpfen. Zu seinen herausragenden Erfolgen gehört der zweimalige Sieg beim Masters, einem der vier größten Turniere der Golfwelt.