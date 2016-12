Schanzer Niederlage Bremen bezwingt den FCI mit 2:1

Maik Walpurgis vertraute dem bewährten Team, mit dem er zuvor in zwei Spielen vier Punkte geholt hatte. Doch diesmal war der Schanzer Kampfgeist nicht von Erfolg gekrönt. Bremen nutzte seine Chancen effektiver, für den FCI reichte es nur zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Am Ende wurde es die erste Niederlage für den neuen Coach.

"Wir hätten aufgrund der Gesamtleistung einen Punkt verdient gehabt. Wir werden an der Leistung speziell im zweiten Abschnitt anknüpfen und nach vorne schauen." FCI-Trainer Maik Walpurgis

Torpremiere für Bremen gegen den FCI

Die Hansestädter versteckten sich diesmal aber nicht und ergriffen durchaus die Initiative nach vorne. Nach 24 Minuten feierte Werder den ersten Treffer gegen den FCI: Max Kruse hatte zum 1:0 verwandelt. Sein Kopfball beförderte er aus kurzer Entfernung durch die Hände von Keeper Martin Hansen.

Ausgebremste Angriffe auf beiden Seiten

In ihrer Offensive wurden die Schanzer hingegen rüde ausgebremst: Mathew Leckie (4.) ging zu Boden, weil er das Knie des Bremer Keepers Jaroslav Drobny in den Rücken bekam. Doch der durchaus mögliche Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Tobias Stieler blieb aus. Nach 29 Minuten fand eine weitere fragwürdige Szene an der Strafraumgrenze der Schanzer statt: Marcel Tisserand legte dabei Philipp Bargfrede, sah dafür aber nur die gelbe Karte.

Wechsel verhilft zum Freistoß und dem Ausgleichstreffer

Der zweite Durchgang begann mit einer personellen Veränderung bei den Gästen aus Oberbayern: Dario Lezcano kam für Anthony Jung auf den Platz. Das brachte für die Schanzer mehr Zug nach vorne. Doch Bremen brachte in den entscheidenden Momenten immer wieder ein Bein dazwischen und eroberte den Ball zurück. So dribbelte sich Lezcano gleich in seiner ersten Aktion links im Strafraum gegen mehrere Verteidiger fest. Nach 56 Minuten holte der Eingewechselte einen Freistoß heraus. Und den knallte Markus Suttner aus 22 Metern über die Mauer und den Torhüter vorbei in den Kasten.

Werder schlägt zurück

Fast im direkten Gegenzug (59.) hätten die Schanzer nach einem Doppelpass zwischen Fin Bartels und Claudio Pizarro den Gegentreffer kassiert, das war wirklich knapp. Als die Partie auch bezüglich der Spielanteile und Schusschancen ausgeglichen schien, hatte dann aber nochmals Bremen die Nase vorne: Fin Barthels verwandelte in der 76. Minute zum erneuten Führungstreffer für die Hansestädter. Leckie köpfte kurz darauf in die Hände von Drobny. Und auch Almog Cohen scheiterte kläglich (83.) und schoss weit über den Kasten.

Werder Bremen - FC Ingolstadt 2:1 (1:0)

Bremen: Drobny - Bauer, Sane, Moisander, Santiago Garcia - Junuzovic, Bargfrede - Bartels, Gnabry (86. Veljkovic) - Pizarro, Max Kruse (74. Hajrovic, 89. Gebre Selassie). - Trainer: Nouri

Ingolstadt: Hansen - Hadergjonaj, Marvin Matip, Tisserand, Suttner - Leckie, Roger, Cohen (85. Kittel), Jung (46. Lezcano) - Hartmann, Groß (82. Hinterseer). - Trainer: Walpurgis

Tore: 1:0 Max Kruse (24.), 1:1 Suttner (58.), 2:1 Bartels (76.)

Gelbe Karten: - Tisserand (3), Groß, Suttner (5)

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 38.438