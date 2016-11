FCI gegenWolfsburg 1:1 Schanzer trotz starker Leistung nicht belohnt

Seit Maik Walpurgis da ist, sind die Schanzer fast nicht wiederzuerkennen. Den VfL Wolfsburg hatten sie eigentlich im Griff und den zweiten Sieg in Folge auf dem Schlappen. Am Ende wurde daraus nur ein unglückliches Unentschieden.

Maik Walpurgis schickte die Elf aus Darmstadt ins Rennen, zurecht: Von Beginn an machten die Schanzer die Räume eng. Der VfL musste kurzfristig ohne die beiden angeschlagenen Profis Vieirinha und Jakub Blaszczykowski antreten und kam mit dem Pressing der Oberbayern überhaupt nicht gut zurecht. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1-Unentschieden. Dabei hätten die Oberbayern viel mehr verdient.

Zwei hochkarätige Führungschancen

Die Hausherren verteidigten aber nicht nur, sie taten auch viel für die Offensive. Zuerst verhinderte das Aluminium die Führung: Moritz Hartmanns Kopfstoß nach einer perfekt geschlagenen Flanke von Markus Suttner (10.) knallte an den Innenpfosten. Nach 17 Minuten hätte der Schanzer Stürmer die Führung noch leichter erzielen können, doch Diego Bengalio hielt seinen Strafstoß. Verursacht wurde der Elfmeter durch Ricardo Rodriguez, er hatte Mathew Leckie am Fuß getroffen.

Klare Überlegenheit durch Führungstreffer belohnt

Nach 31 Minuten wurde die engagierte Spielweise der Ingolstädter belohnt: Anthony Jung erzielte den 1:0-Führungstreffer. Einzige Kritik: Die Halbzeitführung hätte wesentlich höher ausfallen müssen. 7:0-Torschüsse für Ingolstadt in der ersten Halbzeit!

Völlig überraschender Gegentreffer

Wolfsburgs Trainer Valerien Ismael versuchte es in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelwechsel: Er brachte Daniel Caligiuri wie auch Borja Mayoral. Das änderte tatsächlich auch die bislang phlegmatisch wirkende Einstellung der Gäste. Die Hausherren spielten zwar davon erst einmal unbeeindruckt weiter nach vorne. Walpurgis setzte sogar auf noch mehr Vorwärtsdrang: Torschütze Jung durfte nach 67 Minuten unter großem Jubel rausgehen, für ihn brachte der Coach mit Lukas Hinterseer eine frische Offensivkraft in die Partie. Doch Früchte trug dieses Ansinnen nicht. Im Gegenteil: In der 78. Minute wurde die Wolfsburger Auswechslung mit dem Ausgleichstreffer durch Caligiuri belohnt. Fast hätte der für den glücklosen Hartman eingewechselte Dario Lezcano nochmals zurückschlagen können. Erst knallte er einen Freistoß in die Mauer, beim Nachschuss dann in die Arme von Benaglio. Leckie traf in der 85. Minute erneut nur den Pfosten. Der FCI hätte hier wirklich mehr verdient gehabt, als das Remis.

FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)

Ingolstadt: Hansen - Hadergjonaj, Marvin Matip, Tisserand, Suttner - Cohen, Roger - Leckie, Groß (90. Leipertz), Jung (67. Hinterseer) - Hartmann (76. Lezcano). - Trainer: Walpurgis

Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Ricardo Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Didavi (46. Mayoral), Arnold (46. Caligiuri), Draxler (75. Schäfer) - Gomez. - Trainer: Ismael

Tore: 1:0 Jung (31.), 1:1 Caligiuri (78.)

Besonderes Vorkommnis: Benaglio hält Foulelfmeter von Hartmann (17.)

Gelbe Karten: Cohen, Roger (2) - Guilavogui

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 13.521