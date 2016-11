Gelungener Einstand für Walpurgis Kleiner Befreiungsschlag für Ingolstadt

Bundesligapremiere für Maik Walpurgis: Nur sechs Trainingseinheiten hatte der neue Coach der Ingolstädter Zeit, seine Mannschaft kennenzulernen. Offenbar aber genug Zeit, um bei der Aufstellung für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Vier Wechsel gab es bei den Schanzern: Anthony Jung, Moritz Hartmann, Florent Hadergjonai und Marcel Tisserand standen statt Stefan Lex, Lukas Hinterseer, Romain Bregerie (verletzt) und Tobias Levels (gesperrt) in der Startformation. Linksverteidiger Jung spielte dabei Linksaußen, Hartmann war der einzige Stürmer.

Zwischen dem Tabellen-17. und den Darmstädtern (Platz 15) entwickelte sich von Anfang an ein Kampfspiel - die Zuschauer am Böllenfalltor sahen viele ruppige Zweikämpfe. Ingolstadt war dabei von Anfang an die aktivere, mutigere Mannschaft. Darmstadt kam erst nach und nach ins Spiel. Torchancen ergaben sich meist nach Standards. In der 14. Minute zirkelte Darmstadts Äna Ben-Hatira einen Freistoß an die Latte, zehn Minuten später wehrte Esser einen mit voller Wucht geschossenen Freistoß von Markus Suttner ab.

Überraschende Ingolstädter Führung

Nach der Halbzeit präsentierte sich Darmstadt als aktivere Mannschaft, und hätte in der 49. Minute in Führung gehen können: Marcel Heller passte aus vollem Lauf von links an den Fünfer, wo Antonio-Mirko Colak den Ball nicht im Tor unterbrachte. In der 55. Minute vergab Ben-Hatira eine Großchance. Und so ging für viele überraschend Ingolstadt in der 68. Minute in Führung: Keeper Esser hatte bei Hartmanns Volleyschuss keine Chance. Darmstadt rannte gegen den Rückstand an, schaffte den Ausgleichstreffer aber nicht.

Schema SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 0:1 (0:0)

Darmstadt: Esser - Höhn, Milosevic, Sulu, Guwara - Jungwirth, Gondorf (75. Schipplock) - Heller, Ben-Hatira (63. Sirigu) - Colak, Kleinheisler (46. Vrancic)

Trainer: Meier

Ingolstadt: Hansen - Hadergjonaj, Marvin Matip, Tisserand, Suttner (45.+1 Hinterseer) - Roger, Cohen - Groß, Leckie, Jung - Hartmann (78. Kittel)

Trainer: Walpurgis

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Tor: 0:1 Hartmann (68.)

Zuschauer: 15.000

Gelbe Karten: Ben-Hatira (3) - Suttner (4), Roger, Tisserand (2), Hadergjonaj