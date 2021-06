PULS Preview // LUX - Krieger des Lichts Der hilfloseste Superheld der Welt

"[LUX‘] Überzeugungen sind ehrlich. Er will Gutes tun, er will den Menschen Liebe und Respekt entgegenbringen, und mit den Mitteln die er hat, den Menschen in seiner Umgebung Gutes tun. Er will sein politisches Bewusstsein irgendwie dadurch erdrosseln, dass er Nachrichten aus der ganzen Welt anschaut und dann am Ende nicht nichts tut, sondern er will in seinen Kiez gehen und das tun, was als Erstes auf der Hand liegt – der Oma über die Straße helfen, dem Penner eine Flasche Wasser bringen. Ganz einfache Dinge, aber die machen ihn zu einem, den man ernst nehmen kann."