Kultur während der Corona-Pandemie Wo ihr im Sommer Autokinos in Bayern findet

In Bayern gab es bis vor wenigen Monaten nur ein Autokino: Das Drive-In Autokino in Aschheim. Seit der Corona-Pandemie sind im ganzen Freistaat mehr und mehr Pop-Up Autokinos für den kommenden Sommer entstanden. Eine Auswahl der vielen verschiedenen Kinos findet ihr hier:

Oberbayern: Autokino vor dem Zenith in München

In München findet ihr das erste Pop-Up-Autokino am Zenith in Freimann. Tickets gibt’s nur online für 20 Euro pro Fahrzeug und Fahrer, jede*r weitere*r Mitfahrer*in zahlt fünf Euro. In einem Auto dürfen Personen aus maximal zwei Haushalten sitzen. Einen Mund-Nasen-Schutz braucht ihr im Auto nicht, nur für den Weg auf die Toilette. Die Tonübertragung bekommt ihr übers Radio und die UKW-Frequenz 91,9 ins Auto. Einen Snack-Verkauf gibt es noch nicht, ihr dürft also eigene Getränke und Knabbereien von zuhause mitbringen.

Niederbayern: Autokino in Passau und Landkreis Freyung/Grafenau

In Passau werden Filme auf dem Messe- und Dultgelände gezeigt. Los geht’s immer ab etwa 21:00 Uhr, also mit Einbruch der Dunkelheit. Snacks und Getränke können online vorbestellt werden, am Tag der Vorstellung werden sie auf dem Gelände verteilt. Ein Ticket kostet pro Auto mit zwei Personen 21 Euro - davon wird aber auch ein Euro an soziale Projekte gespendet. Damit wollen die Organisatoren unter dem Hashtag #vespersautokinohilft Kinder unterstützen, die durch das Coronavirus in Not geraten sind.

Niederbayern: Autokino Karpfham

Seit Mitte Mai hat das Autokino auf der Karpfhamer Volksfestwiese geöffnet. Hier laufen auch nachmittags Vorstellungen für Kinder. Das Kino hat Platz für etwa 150 Autos, ein Ticket kostet zwischen acht und 14 Euro pro Person.

Mittelfranken: Airport-Freiluftkino in Nürnberg

Das Autokino in Nürnberg am Flughafen hat seit dem 16. Mai geöffnet. Auf dem Gelände ist Platz für mehr als 200 Autos. Das Besondere hier: Pro Wagen braucht man nur ein Ticket, nicht pro Person. Der Eintritt kostet 22 Euro, zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 18 Jahren sind im Preis in begriffen. Auch hier bekommt ihr die Tickets nur online.

Unterfranken: Autoflimmern in Würzburg

Schon am 15. Mai ging das Autoflimmern in Würzburg mit dem ersten Film an den Start, das Kino befindet sich auf dem Dallenbergbad-Parkplatz. Ein Ticket kostet zwölf Euro pro Person, anders als bei anderen Autokinos dürfen hier maximal zwei Menschen in einem Auto sitzen. Alle Besucher*innen müssen vor dem Betreten des Geländes eine Maske vorweisen. Am Drive-In gibt es Popcorn und Bio-Limonade!

Unterfranken: Autokino in Aschaffenburg

Auch in Aschaffenburg hat die Stadt ein Autokino genehmigt. Der erste Film soll am 29. Mai auf dem Volksfestplatz zu sehen sein, spätestens am 1. Juni. Die Tickets für ein Auto mit zwei Personen kosten 22 Euro, weitere Mitfahrer*innen müssen extra bezahlen. Maximal 200 Parkplätze gibt es auf dem Gelände, die Filme beginnen gegen 21:00 Uhr. Das Kino wird zunächst nur im Juni betrieben, von der Stadt genehmigt wurde es bis September. Snacks wie Popcorn und Nachos aber auch Getränke gibt es auf Vorbestellung.

Schwaben: Messeflimmern in Augsburg

Die Vorstellungen im Autokino Messeflimmern in Augsburg laufen seit dem 22. Mai. Das Kino befindet sich dort auf dem Messegelände. Pro Auto sind maximal zwei Personen und zusätzlich die eigenen Kinder erlaubt. Zu zweit und pro Auto kostet ein Ticket 22 Euro. Speisen und Getränke könnt ihr online vorbestellen.

Schwaben: Autokino Dillingen

Auf dem Festplatz in Dillingen an der Donau ging das Autokino am 20. Mai an den Start. Die Filme laufen jeweils um etwa 21:15 Uhr. Tickets gibt’s online für 12 Euro pro Fahrzeug und Fahrer*in, jede*r weitere*r Mitfahrer*in zahlt acht Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen fünf Euro. Snacks und Getränke können auch in Dillingen online vorbestellt werden.

Oberpfalz: Autokino Wackersdorf

Das Autokino Wackersdorf gibt es seit dem 19. Mai auf dem Parkplatz gegenüber des Pro Kart Raceland. Pro Auto kostet eine Vorstellung 20 Euro, das Ticket gilt für zwei Personen aus dem gleichen Haushalt. Dazu kann man pro Wagen zusätzlich zwei weitere Tickets für vier Euro dazu buchen. Aber auch die Personen müssen aus dem gleichen Haushalt sein. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 21:00 Uhr, zusätzlich gibt es in Wackersdorf aber auch Abendvorstellungen, die um 23:30 Uhr beginnen.

