Nachwuchspreis der ARD-Jugendwellen Majan und die Giant Rooks gewinnen den New Music Award

R’n’B aus Schwaben und Indie aus NRW konnten dieses Jahr beim New Music Award in Hamburg überzeugen. Wir senden fette Glückwünsche!

Dieses Jahr feierte der New Music Award sein Debut im Grünspan in Hamburg im Rahmen des legendären Reeperbahn Festivals. Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova schickten dieses Jahr folgende Acts in der Kategorie "Newcommer des Jahres" ins Rennen um den begehrten Preis:

Ami Warning aus München – PULS (BR)

Kelvyn Colt aus Wiesbaden – YOU FM (hr)

Majan aus Schorndorf – DASDING (SWR)

KLAN aus Berlin – MDR Sputnik (MDR)

Mushroom People aus Illingen – 103.7 UNSER DING (SR)

LOVRA aus Berlin – Fritz (rbb)

Horst Wegener aus Wuppertal– 1LIVE (WDR)

LEJO aus Hamburg – N-JOY (NDR)

Skinnyblackboy aus Bremerhaven – Bremen NEXT (Radio Bremen)

Neufundland aus Köln – Deutschlandfunk Nova

Seit Freitagabend darf die Newcomer-Trophäe das Schwabenländle ihr neues zu Hause nennen. Denn mit seinen 90er-Jahre inspirierten R’n’B- und Ami-Rap-Vibes überzeugte Majan aus Schorndorf bei Stuttgart schließlich die Jury. Von den Skills des 19-jährigen Cro-Schützlings war Fridl bereits in seiner PULS-Musik-Analyse überzeugt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Majan: Ist dieser Newcomer der legitime Erbe von Cro? II PULS Musik Analyse

Grund zum Feiern gab es auch für die Giant Rooks. Ihren Konzert-Marathon und kommerziellen Erfolg durften die Jungs aus Hamm am Ende des Abends mit dem New Music Award in der Kategorie "Durchstarter des Jahres" krönen. In der PULS-Musik-Analyse hat Fridl bereits prognostiziert, dass die Giant Rooks bald international ganz groß rauskommen werden. Da ist diese Auszeichnung natürlich Wasser auf seine Mühlen:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Giant Rooks: Warum sie bald international ganz groß rauskommen II PULS Musik Analyse

Der New Music Award Ob Indie, Electro, Pop, Hardcore, Folk, Punk oder HipHop – in Deutschland gibt es viele musikalische Talente, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Oft bleiben junge Musiker und Bands aber unentdeckt oder sind nur lokal bekannt. Die Großen von morgen zu finden und zu fördern, dieses wichtige Ziel verbindet alle jungen Programme der ARD – Bremen Vier (Radio Bremen), DASDING(SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), PULS (BR), 103.7 UnserDing (SR) YOU FM (hr) und Deutschlandfunk Nova. Seit 2008 findet deshalb jedes Jahr der New Music Award statt – als Sprungbrett in die Musikwelt für junge Bands. Die Gewinner der letzten New Music Awards waren Novaa, LEA, Leoniden, Kraftklub, Exclusive, Bonaparte, Lary, Tonbandgerät, Antilopen Gang, Captain Capa, OK Kid und KYTES.

