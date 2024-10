Wählen Sie den Bayerntreffer im September

Tor 1: Kaihan Ataye, SC Eintracht Freising U15

Im Slalom zum Tor: Im Spiel gegen den FC Ergolding II ließ Kaihan Ataye aus der U15 des SC Eintracht Freising die Hintermannschaft der Niederbayern ganz schön alt aussehen! Wie durch Slalomstangen dribbelte sich der junge Kicker durch das Mittelfeld und tanzte auf dem Weg zum Tor ganze sechs Gegenspieler aus. Den Ball am Torwart vorbei ins lange Eck zu schieben, war dann nur noch Formsache. Am Ende gewann seine Mannschaft mit 8:1.

Endstand: SC Eintracht Freising vs. FC Ergolding II 8:1 (4:0)

Tor 2: Josua Reitzle, JFG Bayreuth West U19

Fallrückzieher von der Sechzehner-Kante: Im Pokalspiel der U19-Junioren der JFG Bayreuth-West/Neubürg gegen den FSV Bayreuth traf Josua Reitzle artistisch zum 2:0 für seine Mannschaft. Nach einem langen Pass hielt der Youngster den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend noch zweimal hoch und vollendete aus knapp 16 Metern mit einem Fallrückzieher eine herausragende Einzelaktion.

Endstand: JFG Bayreuth-West/Neubürg vs. FSV Bayreuth 4:2 (3:1)

Tor 3: Andrea Brancaccio, TSV Reichertshausen

Seitfallzieher ins Glück: Andrea Brancaccio steuerte am sechsten Spieltag der A-Klasse 5 im Kreis Donau/Isar zwei Treffer beim 6:0-Sieg des TSV Reichertshausen gegen den SV Vötting-Weihenstephan II bei. Einer davon war wirklich sehenswert! In der 38. Spielminute versenkte er eine Flanke atemberaubend per Seitfallzieher in den Maschen und sorgte damit für den Pausenstand von 2:0.

Endstand: SV Vötting-Weihenstephan II vs. TSV Reichertshausen 0:6 (0:2)

Tor 4: Fabian Höfl, SG Thyrnau-Kellberg

Dropkick-Hammer in den Winkel: In der Kreisklasse 5 Passau im Kreis Niederbayern Ost packte Fabian Höfl beim Sieben-Tore-Festival seiner SG Thyrnau/Kellberg gegen die DJK SV Schaibing einen echten Hammer aus. Nach einer knappen Stunde nahm er einen Befreiungsschlag des gegnerischen Tormanns mit der Brust an und jagte den Ball aus gut 20 Metern per Dropkick zum 5:0 genau in den Winkel.

Endstand: SG Thyrnau/Kellberg vs. DJK SV Schaibing 7:0 (4:0)

Tor 5: Felix Graf, SV Hörgertshausen

Weitschuss aus 60 Metern: In einem wilden Kreisklassen-Spiel zwischen dem SV Hörgertshausen und dem FC Moosburg gelang Felix Graf ein unglaublicher Treffer. In der 56. Spielminute setzte Graf aus 60 Metern eigentlich zum Befreiungsschlag an, doch der Ball flog immer weiter und senkt sich schließlich zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung genau ins Tor.

Endstand: SV Hörgertshausen vs. FC Moosburg 3:3 (0:1)

Tor 6: Leon Gümpelein, ASV Neumarkt

Volley wie einst Arjen Robben in Manchester: 72 Minuten waren absolviert am zwölften Spieltag der Bayernliga Nord als der ASV Neumarkt im Spiel gegen den FC Eintracht Münchberg einen Eckball bekam. Die Hereingabe nahm Leon Gümpelein an der Strafraumkante direkt aus der Luft mit vollem Risiko volley und hämmert den Ball unhaltbar zum zwischenzeitlichen 6:1 ins Tor. Ein Hauch von Champions League fand so seinen Weg in den bayerischen Amateurfußball.

Endstand: ASV Neumarkt vs. FC Eintracht Münchberg 6:2 (5:1)