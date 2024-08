US Open: Maximilian Marterer scheidet gegen Zverev aus

Mit mehr Aufwand als erwartet gewann Alexander Zverev das deutsche Duell gegen Maximilian Marterer in New York mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 und erreichte die zweite Runde. "Es war nicht leicht, er kennt mich und er war ja auch bei Olympia mein Zimmerkollege. Es war ein kniffliges Spiel", sagte Zverev. Bei Olympia in Paris hatten der 29 Jahre alte Franke und der zwei Jahre jüngere Zverev ein Doppelzimmer in der WG der deutschen Tennisprofis im olympischen Dorf geteilt.

Der Weltranglisten-100. Maximilian Marterer war eigentlich in der Qualifikation für die US Open gescheitert und nur durch die Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld gerutscht.

Zverev mit Aussetzern

Vor allem im zweiten Durchgang leistete sich der Tennis-Olympiasieger von 2021 mehrere Schwächephasen und war noch weit von seiner Topform für den angestrebten ersten Grand-Slam-Titel entfernt. Bei rund 30 Grad unterliefen Zverev reichlich leichte Fehler, er warf seinen Schläger auf den Boden und lamentierte mehrfach mit seiner Box, in der zu Beginn auch seine Mutter Irina und seine Freundin Sophia Thomalla Platz genommen hatten.

Marterer hält phasenweise gut mit

Marterer hielt beim Tempo gut dagegen. Bei Zverev ging hingegen die Quote des ersten Aufschlags und damit auch die Zahl schneller Punktgewinne zurück. Ein Break konnte Zverev zunächst noch ausgleichen.

Im Tiebreak schimpfte der Favorit jedoch immer wieder über verschlagene Bälle, kurz nach einem Doppelfehler zum 5:6 war der Satz weg. Doch nach dem Gewinn des dritten Satzes nahm Zverev Marterer dessen Aufschlag zu null zum 3:2 ab - und verlor kein Spiel mehr.In der nächsten Runde trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem Franzosen Alexandre Müller und Adam Walton aus Australien.

Niemeier schafft Überraschung

Jule Niemeier schaffte zum Auftakt der US Open eine kleine Überraschung und zog als erste deutsche Tennisspielerin in die zweite Runde ein. Die 25 Jahre alte Dortmunderin bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska nach 3:10 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. In der Saison 2022 hatte Niemeier noch das Wimbledon-Viertelfinale und das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Anschließend erfolgte jedoch ein Absturz in der Weltrangliste, im vorigen Jahr scheiterte sie sogar in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in New York.