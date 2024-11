Kein Podest bei Gurgl-Premiere für Slalom-Ass Dürr

Nach Platz drei zum Auftakt des Slalom-Weltcups musste sich Lena Dürr im Slalom von Gurgl mit dem fünften Platz zufriedengeben. Die Oberbayerin lag 0,80 Sekunden hinter Mikaela Shiffrin aus den USA, die ihren 99. Weltcup-Sieg feierte. Auf Platz zwei gab es eine kleine Überraschung: Die erst 18 Jahre alte Lara Colturi lag nur 0,55 Sekunden hinter Shiffrin. Die gebürtige Italienerin startet für Albanien. Auf Platz drei landete Camille Rast aus der Schweiz (+0,57).

Dürr einzige DSV-Läuferin im Finale

"Es war schwierig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht", sagte Dürr in der ARD: "Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was nachlegen." Emma Aicher, die in Levi im zweiten Durchgang sogar schneller als Mikaela Shiffrin war, schied im ersten Durchgang nach einer starken Zwischenzeit aus. Auch die restlichen Fahrerinnen des Deutschen Skiverbandes verpassten den zweiten Durchgang der 30 besten Fahrerinnen auf der neuen Strecke. Jessica Hilzinger kam mit 2,86 Sekunden Rückstand auf Shiffrin als 35. ins Ziel, Roni Remme schied nach der ersten Zwischenzeit aus.