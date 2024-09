FC Augsburg gewinnt gegen Aufsteiger St. Pauli

Der FC Augsburg hat einen verdienten Heimsieg über den FC St. Pauli gefeiert und nach einem mauen Saisonstart den ersten Dreier in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Gegen den harmlosen Aufsteiger aus Hamburg sorgten Ex-Nationalspieler Marius Wolf (47. Minute) sowie die eingewechselten Phillip Tietz (67.) und Yusuf Kabadayi (90.+5) für die Tore zum 3:1 (0:0)-Erfolg. Während der FCA dadurch am dritten Spieltag ins Tabellenmittelfeld vorstieß, steht St. Pauli weiterhin bei null Punkten und somit in der Abstiegszone. Der Treffer von Carlo Boukhalfa (75.) reichte den Kiez-Kickern nicht.

So lief das Spiel SpVgg FC Augsburg - St. Pauli: Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken

Torlose erste Halbzeit

Obwohl zunächst keine Tore fielen, begann die erste Halbzeit unterhaltsam. Augsburgs Trainer Jess Thorup hatte nach der 0:4 Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim auf eine Dreier- respektive Fünferkette umgestellt, was das Spiel deutlich belebte.

Denn in dem neuen System konnten Ruben Vargas und Elvis Rexhbecaj für viel Druck auf den Flügeln ausüben. Das Resultat war, dass der FCA in der ersten Halbzeit aktiv auf den Strafraum des Aufsteigers drängte. Gefährlich wurde es in der Anfangsphase bei einem Schuss von Frank Onyeka (11.). Der nigerianische Nationalspieler, der kurz vor Transferschluss vom FC Brentford verpflichtet wurde, feierte sein Debüt. Der FCA blieb am Drücker und wurde zielstrebiger. Die größte Chance hatte Samuel Essende, der kurz vor der Pause freistehend an Nikola Vasilj scheiterte. Zum Ende von Halbzeit eins standen 11 Torschüsse ohne wirkliche Gefahr für die Augsburger zu Buche.

Augsburg trifft in turbulenter Schlussphase

Kurz nach dem Wechsel nutzte der Ex-Dortmunder Wolf eine Konfusion in der St.-Pauli-Defensive aus und schlenzte den Ball gekonnt ins Netz. Die Gäste wurden mutiger, doch der FCA konterte eiskalt: Eine präzise Flanke von Onyeka vollendete der kurz zuvor eingewechselte Tietz. Doch St. Pauli ließ sich nicht hängen. Boukhalfa verkürzte. Es war der erste Bundesligatreffer der Hamburger seit 14. Mai 2011, als Matthias Lehmann beim 1:2 gegen Mainz für den Kiezklub getroffen hatte. In der Schlussphase rettete Keeper Nadiljko Labrovic die FCA-Führung, und Yusuf Kabadayi erhöhte kurz vor Schluss auf 3:1.

Aufsteiger FC St. Pauli bleibt in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga weiter ohne Punkt, während der FCA, der nun vier Punkte aufweist, bereits am Freitag zu Hause gegen Mainz nachlegen kann.