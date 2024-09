Zeichen für Kontinuität: FC Augsburg verlängert mit Coach Thorup

Fußball-Bundesligist FC Augsburg setzt weiter auf seinen Trainer Jess Thorup. Der Verein gab am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Dänen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 bekannt. Dies sei "ein klares Signal für Kontinuität und die erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit", hieß es in der Mitteilung des FCA.

Thorup ist seit Oktober 2023 Trainer in Augsburg, damals trat er die Nachfolge des glücklosen Enrico Maaßen an. Der Däne führte das Team souverän zum Klassenerhalt, zeitweise hatte der FCA gar von der Qualifikation für den internationalen Fußball geträumt.

Thorup schaffte letzte Saison den "Turnaround"

"Jess ist ambitioniert, teilt die Philosophie unseres Vereins voll und ganz und identifiziert sich mit dem FCA. Dabei sind die Verzahnung mit der eigenen Nachwuchsabteilung sowie die Entwicklung von Spielern sehr wichtige Bestandteile", sagte Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

"Jess hat innerhalb der letzten Saison den entscheidenden Turnaround geschafft und in der Folge Konstanz und Stabilität in die Leistungen und Ergebnisse gebracht", ergänzte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic: "Unter seiner Leitung haben sich sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes stetig weiterentwickelt." Thorup betonte, er "sehe nach wie vor enormes Potenzial und werde weiterhin alles dafür tun, meinen Beitrag zur positiven und nachhaltigen Entwicklung des Vereins zu leisten".

Ziel mit dem FC Augsburg: Europapokal

Vor seinem Debüt in der Bundesliga war er Trainer in Dänemark (Esbjerg fB, FC Midtjylland, FC Kopenhagen) und Belgien (KRC Genk). Dabei schaffte er es auch in den Europapokal und sogar in die Champions League. Auf die internationale Bühne will der Skandinavier - mittelfristig - auch mit dem FC Augsburg.