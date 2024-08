Schon mit dem Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison ging es los: Als Leverkusen gegen Gladbach in der zehnten Minute der Nachspielzeit einen Foul-Elfmeter zugesprochen bekommt, reißt es selbst DFB-Schiedsrichter-Boss Knut Kircher vom Sessel.

Der VAR schickte Schiedsrichter Robert Schröder bei der Partie Gladbach gegen Leverkusen in die Review-Area. Eine eindeutige Fehlentscheidung des Schiris? Wohl eher nicht. Trotzdem: Foul nachträglich erkannt, Strafstoß, Leverkusen-Sieg. Und so stehen die Schiedsrichter auf dem Platz und im Kölner Keller wieder genau da, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen: im Mittelpunkt der Diskussion.

Vor sieben Jahren, zum Start der Saison 2017/2018, wurde in der Bundesliga der VAR, der Video Assistent Referee, eingeführt. Die Hoffnung: weniger Fehlentscheidungen, mehr Gerechtigkeit.

Meldet sich der Kölner Keller nach Willkür?

Fans kritisieren allerdings den nicht nachvollziehbaren Einsatz des VAR. Sein Eingreifen erscheint vielen nicht einheitlich. "Wir haben den Eindruck, dass die Schiedsrichter auf dem Platz durch den VAR nicht in ihrer Leistung unterstützt werden, sondern eher verunsichert“, heißt es in einer Petition von Gladbach-Anhängern, in der die Abschaffung des VAR gefordert wird.

Dafür wären auch die Fans des FC Augsburg zu haben, die nicht müde werden, bei jedem VAR-Einsatz im eigenen Stadion ein Banner mit der Aufschrift "Videobeweis abschaffen" hochzuhalten.

Schaut man auf die Zahlen des DFB, sorgt der Videobeweis insgesamt allerdings schon für weniger Fehlentscheidungen. Was also tun? Würde es helfen, die Entscheidungsfindung für Spieler und Zuschauer transparenter zu machen, zum Beispiel per Video? Sind Challenges, die in einer festgelegten Zahl von jedem Team genommen werden können, eine Alternative?

Die Frage der Woche:

VAR-Chaos – was muss sich ändern?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 31. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1