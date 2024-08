FC Bayern im DFB-Pokal: Kompany will Sieg im ersten Pflichtspiel

Der FC Bayern geht am Freitag als Favorit in das Duell mit dem Zweitligisten SSV Ulm. Für Trainer Vincent Kompany ist es der erste Pflichtspielauftritt mit den Münchnern. Er sei bereit, so der 38-Jährige und unterstreicht: "Es ist wichtig für uns, dass wir jetzt wieder ein Pflichtspiel haben. Die Freundschaftsspiele sind immer gut für die Fitness, aber jetzt darf es wieder losgehen.“

Auch Max Eberl brennt darauf zu sehen, dass die Mannschaft ihre Qualität auf den Platz bringt, wenn es endlich wieder um Zählbares geht. "Wir freuen uns darauf auch in den Pflichtspielen zeigen zu dürfen, wie gut wir sind".

Kompany will sich "gutes Gefühl für die Saison holen"

Im ersten Wettbewerb will Kompany, obwohl bei Bayern der Druck Titel zu holen immer präsent ist, nicht die großen Saisonziele in den Vordergrund stellen. "Wir können hier viel über unsere Ziele reden, aber für mich zählt jetzt die Partie morgen und dann sehen wir weiter.“ Es gehe nur darum, "dass wir morgen gewinnen," betont der 38-Jährige.

Die Mannschaft soll ihre beste Leistung erreichen. Denn es sei auch wichtig, "dass wir uns morgen ein gutes Gefühl für die Saison holen.“ Auch um zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Den hatte Thomas Müller immerhin schon für gut befunden. "Natürlich gefällt es mir, dass wir wieder einen Pressingansatz haben, das kommt meinen Stärken entgegen", erklärt er und empfahl sich gleich für erste Pflichtspiel-Einsätze.

"Es gibt keinen Fokus auf irgendeinen Wettbewerb. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das würde beinhalten, dass wir in jedem Wettbewerb relativ weit kämen." Sportvorstand Max Eberl

Kompany gibt keine Infos zur Startelf

Auch wenn Ex-Bayern-Coach Thomas Wörle mit den Schwaben eine Pokal-Überraschung für möglich hält. Kompany glaubt, dass seine Mannschaft, auf die in den letzten Jahren auch selbst dominant aufgetretenen Ulmer, bestens vorbereitet ist. "Es ist nicht unsere Absicht, den Gegner zu unterschätzen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir gewinnen können“, so Kompany.

Zum Personal hielt sich der Coach bedeckt. "Wer morgen dabei ist und wer nicht, werden Sie morgen sehen.“ Spieler die wie Harry Kane, Joao Palinha oder Alphonso Davies später in die Vorbereitung eingestiegen sind, seien allerdings noch nicht alle zu 100 Prozent fit, aber "man werde es in den kommenden Wochen hinbekommen, dass alle Spieler über 90 Minuten einsatzbereit sind."

Sané braucht noch Zeit

Die Personalplanungen sind laut Eberl weitgehend abgeschlossen. "Wenn nichts Außergewöhnliches passieren sollte, dann haben wir den Kader für die neue Saison beisammen.“

Auch mit Blick auf den noch im Aufbautraining befindlichen Leroy Sané sind die Bayern zuversichtlich: "Ich hoffe, dass er ganz bald dazukommt. Wir werden jeden Spieler brauchen und vor allem jeden Spieler fit. Es ist wichtig, dass wir eine gute Balance finden". Da in den nächsten Monaten sehr viele Spiele anstehen, sei es wichtig, "dass wir die Spieler langsam wieder heranführen.“