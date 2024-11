TSV 1860 - Rostock | 30.11., 14 Uhr | Livestream & BR Fernsehen

Wohin geht es für den TSV 1860 München? Am Samstag, 30. November, stehen die Löwen vor der nächsten wegweisenden Partie. Im Grünwalder Stadion empfängt das Team von Argirios Giannikis den FC Hansa Rostock. Mit einem Sieg würde man näher an die Spitzengruppe in der 3. Liga voran rücken. Eine Niederlage würde dem kurzen Höhenflug ein jähes Ende bereiten. Nach der Niederlage im Landespokal gegen die SpVgg Unterhaching und dem Unentschieden gegen Aachen wäre die Stimmung am 1. Advent wohl nicht gerade besinnlich.

Hansa Rostock: Ein Gegner im Aufwind

Mit dem FC Hansa Rostock kommt ein unangenehmer Gegner. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen (inklusive dem Weiterkommen im Landespokal), im selben Zeitraum nur zwei Gegentore. Allerdings musste Rostock gegen den SC Verl am 14. Spieltag die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Daniel Brinkmann hinnehmen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt am 16. Spieltag der 3. Liga die Partie TSV 1860 München gegen den FC Hansa Rostock am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr im Livestream in BR24Sport Livecenter und der ARD-Mediathek und im BR Fernsehen. Ihr Reporter ist Florian Eckl, Moderator ist Lukas Schönmüller.