3. Liga: Unterhaching - Ingolstadt |10.8., 14 Uhr| Stream & TV

Das erste bayerische Duell der Saison in der 3. Liga steht an. Die SpVgg Unterhaching hat den FC Ingolstadt zu Gast. Für die Hachinger lief der Saisonstart enttäuschend. Bei Borussia Dortmund II kassierten die Münchner Vorstädter eine 0:3-Pleite. In der Partie gegen die Schanzer muss Marc Unterberger auf Sebastian Maier verzichten - der Mittelfeldspieler sah in Dortmund die Gelb-Rote Karte und ist für ein Spiel gesperrt.

Viel besser lief es am ersten Spieltag für den FC Ingolstadt. Das Team von Sabrina Wittmann feierte einen 2:1-Erfolg über Waldhof Mannheim. Die Schanzer wollen diese Saison endlich wieder um den Aufstieg in die 2. Bundesliga eine Rolle zu spielen - in den vergangen zwei Jahren verharrte der ambitionierte FCI im Mittelfeld. Die Hachinger stellen sich dagegen auf ein hartes zweites Jahr in der 3. Liga ein - mit einem Ziel: Klassenerhalt.

BR24Sport überträgt das Spiel der SpVgg Unterhaching gegen den FC Ingolstadt am Samstag, 10. August, ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen. Ihr Kommentator ist Daniel Gahn. Moderiert wird die Sendung von Tom Meiler.