Zwetschgen-Ernte beginnt mit durchwachsenen Erwartungen

Veitshöchheim: In Bayern beginnt in diesen Tagen die Zwetschgen-Ernte. Die Obstbauern rechnen in dieser Saison aber mit Einbußen bei den Erträgen. Im Vergleich zu früheren Jahren würden voraussichtlich 30 bis 40 Prozent weniger Zwetschgen zusammenkommen, so ein Sprecher der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Vor allem der späte Frost im April ist demnach vielen Bäumen nicht gut bekommen. Engpässe bei der Pflaumen-Unterart müsse man aber nicht befürchten, so der Fachmann. Fast 90 Prozent der Zwetschgen in Bayern werden laut der Behörde in Franken angebaut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 08:00 Uhr