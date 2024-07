Zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich eröffnet

Paris: Französinnen und Franzosen sind heute dazu aufgerufen, eine neue Nationalversammlung zu wählen. Bei der mit Spannung erwarteten zweiten Runde der Parlamentswahl werden 501 Abgeordnetenplätze vergeben. Die Wahllokale öffnen in diesen Minuten. Jüngsten Umfragen zufolge dürfte es für das Rassemblement National und seine Verbündeten wohl nicht zu einer absoluten Mehrheit reichen. Hunderte Kandidaten des Linksbündnisses und des Mitte-Lagers von Präsident Macron hatten sich vor der heutigen Stichwahl zurückgezogen, um den Weg frei zu machen für aussichtsreichere Anwärter. So will man die Zahl der Wahlkreissiege rechtsnationaler Kandidaten minimieren. Mit ersten Hochrechnungen wird heute Abend gegen 20 Uhr gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 08:00 Uhr