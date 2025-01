Zwei weitere Schiffe sichern den Öltanker "Eventin" in der Ostsee

Sassnitz: Der manövrierunfähige Öltanker «Eventin» in der Ostsee nördlich von Rügen wird nun von zwei weiteren Schiffen gesichert. Die beiden Schlepper trafen am Abend ein und wurden mit dem Tanker verbunden, weil ein Sturm mit Böen der Stärke sieben mit etwa zwei-einhalb Metern hohen Wellen aufgezogen ist. Wie ein Sprecher des Havariekommandos weiter mitteilte, wurde ein Expertenteam von einem Bundeswehr-Hubschrauber an Bord des Frachters gebracht. Ob, wann und auf welche Weise der Tanker mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord in einen Hafen geschleppt werden kann, wird noch geprüft. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte. Russland gefährde die europäische Sicherheit nicht nur mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auch mit durchtrennten Datenkabeln, Desinformationskampagnen, GPS-Störsendern und eben auch mit maroden Öltankern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2025 01:00 Uhr