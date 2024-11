Zwei Tote nach russischen Angriffen auf ukrainische Großstadt Mykolajiw

Kiew: Russland hat am Morgen erneut empfindliche Anschläge auf das ukrainische Elektrizitätsnetz verübt. Nach Angaben des ukrainischen Energieministers wurden Stromerzeugungs- und übertragungsanlagen im ganzen Land mit Raketen angegriffen. Das Ausmaß der Schäden war zunächst nicht klar. In einigen Teilen fiel der Strom aus. Daneben wurden durch die russischen Attacken auch wieder Menschen getötet. In Mykolajiw im Süden der Ukraine kamen bei einem nächtlichen Drohnenangriff zwei Frauen ums Leben, vier weitere Erwachsene und zwei Kinder wurden verletzt. In Kiew gerieten zwei Wohnhäuser in Brand. Die jüngste Angriffswelle Russlands war so massiv, dass auch das Nachbarland Polen erneut Abfangjäger aufsteigen ließ. Wie das Führungskommando der polnischen Armee mitteilte, wurden zudem die Radaraufklärungssysteme und Bodenluftverteidigungsanlagen in höchste Bereitschaft versetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 14:00 Uhr