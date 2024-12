Zwei Skitourengeher sterben durch Lawine in den Tuxer Alpen

Hippach: In den Tuxer Alpen in Tirol sind zwei Skitourengeher in einer Lawine ums Leben gekommen. Sie wurden nach Informationen des ORF heute Mittag am Rosskopf von den Schneemassen verschüttet. Einsatzkräfte konnten sie zwar noch ausgraben, aber nicht mehr retten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei Einheimische. Weitere Verschüttete gibt es demnach nicht. Im betroffenen Gebiet herrschte Lawinenwarnstufe drei auf der fünfteiligen Skala - das bedeutet erhebliche Gefahr.

