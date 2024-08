Zwei Menschen sterben nach Luftangriff auf Kiew

Kiew: Russland hat die ukrainische Hauptstadt und fünf weitere Regionen in der Nacht offenbar mit Raketen angegriffen. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes kamen bei einem Angriff auf einen Vorort Kiews zwei Menschen ums Leben. Ein 35-Jähriger und sein vierjähriger Sohn wurden demnach unter Trümmern ihres Wohnhauses begraben, als Raketenteile herunterfielen; drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Unterdessen wurden auf russischer Seite 13 Verletzte infolge eines ukrainischen Luftangriffs gemeldet: In der Stadt Kursk sind nach Angaben Russlands Trümmerteile einer Rakete auf ein Wohnhaus gestürzt. Am Abend hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj zum ersten Mal zu dem ukrainischen Vormarsch auf russisches Staatsgebiet geäußert. Zwar nannte er keine militärischen Details, kündigte aber man, man versuche, den Krieg auf russisches Territorium zu verlagern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 07:00 Uhr