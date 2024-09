Zwei deutsche Schülerinnen sterben bei Verkehrsunfall in Italien

Lucca: In der Toskana sind bei einem Verkehrsunfall zwei deutsche Schülerinnen ums Leben gekommen. Sieben Menschen wurden verletzt – einer von ihnen lebensgefährlich. Am Abend war eine 44-Jährige Frau mit ihrem Auto im Strandbad Lido di Camaiore mit sehr hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Augenzeugen berichten, dass die Frau zwei rote Ampeln überfahren hat. Die Polizei entnahm eine Blutprobe, um festzustellen, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Zum Ergebnis wollte sich ein Sprecher nicht äußern. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa war der Test negativ. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Brasilianerin steht unter Hausarrest.

